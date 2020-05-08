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الصين تدعم "مراجعة" تقودها الصحة العالمية بشأن كورونا

12:14 م الجمعة 08 مايو 2020
الصين تدعم "مراجعة" تقودها الصحة العالمية بشأن كورونا

الصين تدعم "مراجعة" تقودها الصحة العالمية بشأن كور

(وكالات):

أكدت الصين أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية، لمراجعة استجابة العالم لفيروس كورونا المستجد، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدة للسماح بتحقيق دولي، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحفيين، إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع"، و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء" و"تحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسوس".

وكانت الصين أدانت، الخميس، تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد ووصفتها بـ"الكاذبة"، غداة انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين، معتبرا أنه كان عليها وقف تفشي وباء كوفيد-19.

فيروس كورونا الصين منظمة الصحة العالمية

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