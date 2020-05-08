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باكستان : إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ 25 ألفا مع قرب رفع إجراءات العزل

08:28 ص الجمعة 08 مايو 2020
باكستان : إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ 25 ألفا مع قرب رفع إجراءات العزل

أرشيفية

إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا لتتجاوز الحصيلة 25 ألفا، وذلك قبل الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام بغية إنقاذ الاقتصاد.
وأعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 1523 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 25837، فيما زادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خططا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، اعتبارا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد المنزلق إلى ركود.

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