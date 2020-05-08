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اليمن: مصرع قائد جبهة الحوثيين في صرواح غربي محافظة مأرب

08:17 ص الجمعة 08 مايو 2020
اليمن: مصرع قائد جبهة الحوثيين في صرواح غربي محافظة مأرب

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):
أكدت مصادر ميدانية يمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت، فجر الجمعة، هجوما واسعا لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة.
وأوضحت المصادر، لقناة "العربية" الإخبارية، أن المعارك أسفرت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات في جبهة صرواح، المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني، مع عدد من العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني وبمساندة من القبائل أفشلوا محاولة التسلل الحوثية إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في ذات الجبهة.
ولفتت إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.
في غضون ذلك، أشارت مصادر محلية إلى مصرع قياديين بارزين في صفوف الميليشيا الحوثية، في المواجهات التي شهدتها جبهة "الوهبية" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، أحدهما يدعى العقيد حمود المحاقري.

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الجيش اليمني ميليشيا الحوثي مأرب

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