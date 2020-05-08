نيوزيلندا تحيي ذكرى مرور 75 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية

ولنجتون - (د ب أ):

أعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن عن تقديرها لمحاربين البلاد القدماء خلال احيائها ذكرى يوم النصر في أوروبا، بمناسبة مرور 75 عامًا على هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقالت أردرن في خطاب اليوم الجمعة أن اليوم هو فرصة للاشادة بالبطولة والتضحية التي أظهرها قدامى المحاربين في البلاد.

وأضافت أن "نيوزيلندا لن تنسى انكم الأشخاص الذين لبيتم نداء وطنكم. نحن نقدر خدماتكم وتضحيات رفاقكم الذين لم يعودوا إلى وطنهم قط".

وتابعت أردرن إن نيوزيلندا شاركت في جميع أيام الحرب التي استمرت 2179 يوما باستثناء ثلاثة أيام فقط، حيث ضحى 11 ألفا و 625 نيوزيلنديا بحياتهم.

ومن جانبها ألقت الحاكمة العامة للبلاد باتسي ريدي كلمة اليوم أيضا عبر الفيديو وصفت فيها جهود نيوزيلندا بأنها "ماراثون لست سنوات من الشجاعة والتضحية والقدرة على التحمل".