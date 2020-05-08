أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

قطار شحن يدهس عمالا مهاجرين في الهند ويقتل 16

08:02 ص الجمعة 08 مايو 2020
قطار شحن يدهس عمالا مهاجرين في الهند ويقتل 16

حادث _أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت الشرطة الهندية ان 16 عاملا مهاجرا على الأقل قتلوا بعد أن دهسهم قطار شحن في ولاية ماهاراشترا بغربي الهند اليوم الجمعة.

ووقع الحادث في كرماد بمنطقة اورانجاباد الواقعة على بعد 390 كيلومترا شرق مومباي عاصمة الولاية.

وقال رئيس الشرطة المحلية فيشال نيهول في تصريح عبر الهاتف "المهاجرون الذين كانوا يسيرون على طول خطوط السكك الحديدية ناموا على خط السكك الحديدية. ودهسوا تحت عجلات قطار البضائع في وقت مبكر من صباح اليوم".

وقالت الشرطة ان جميع الضحايا من الذكور البالغين وكانوا في طريقهم لقراهم في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

وأصيب عامل آخر من بين عشرين عاملا كانواعلى خط السكك الحديدية بجروح ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف شرطي آخر: "من غير الواضح لماذا عرضوا حياتهم للخطر. ربما ظنوا أنه من الآمن النوم على خط السكك الحديدية، اعتقادا أن القطارات لن تعمل أثناء إغلاق فيروس كورونا. لقد بدأنا تحقيقات في الحادث".

وقالت وزارة السكك الحديدية: "خلال الساعات الأولى من اليوم، بعد رؤية بعض العمال على خط السكك الحديدية، حاول [السائق] إيقاف القطار، لكنه دهسهم في النهاية".

وتسبب الإغلاق في الهند، الذي وضع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في حرمان الملايين من العمل كما أدى إلى نزوحهم الجماعي من المراكز الحضرية إلى القرى.

قطار شحن ماهاراشترا الهند حادث تصادم

الخبر التالى:

أستراليا تعلن تخفيف القيود بشأن كوفيد-19 على ثلاث مراحل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3784085

    عدد المصابين

  • 1255685

    عدد المتعافين

  • 264679

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان