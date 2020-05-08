قطار شحن يدهس عمالا مهاجرين في الهند ويقتل 16

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهندية ان 16 عاملا مهاجرا على الأقل قتلوا بعد أن دهسهم قطار شحن في ولاية ماهاراشترا بغربي الهند اليوم الجمعة.

ووقع الحادث في كرماد بمنطقة اورانجاباد الواقعة على بعد 390 كيلومترا شرق مومباي عاصمة الولاية.

وقال رئيس الشرطة المحلية فيشال نيهول في تصريح عبر الهاتف "المهاجرون الذين كانوا يسيرون على طول خطوط السكك الحديدية ناموا على خط السكك الحديدية. ودهسوا تحت عجلات قطار البضائع في وقت مبكر من صباح اليوم".

وقالت الشرطة ان جميع الضحايا من الذكور البالغين وكانوا في طريقهم لقراهم في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

وأصيب عامل آخر من بين عشرين عاملا كانواعلى خط السكك الحديدية بجروح ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف شرطي آخر: "من غير الواضح لماذا عرضوا حياتهم للخطر. ربما ظنوا أنه من الآمن النوم على خط السكك الحديدية، اعتقادا أن القطارات لن تعمل أثناء إغلاق فيروس كورونا. لقد بدأنا تحقيقات في الحادث".

وقالت وزارة السكك الحديدية: "خلال الساعات الأولى من اليوم، بعد رؤية بعض العمال على خط السكك الحديدية، حاول [السائق] إيقاف القطار، لكنه دهسهم في النهاية".

وتسبب الإغلاق في الهند، الذي وضع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في حرمان الملايين من العمل كما أدى إلى نزوحهم الجماعي من المراكز الحضرية إلى القرى.