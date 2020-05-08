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تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

04:16 ص الجمعة 08 مايو 2020
تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالة واحدة لانتقال العدوى داخليا و11 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 آلاف و 822 شخصا.

كما لم تسجل كوريا الجنوبية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية أي حالات وفاة اضافية بسبب الفيروس ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 256 حالة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت مراكز مكافحة الأمراض الكورية الجنوبية أن 65 حالة اضافية تعافت من كوفيد-19 ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9 آلاف و 484 شخصا، ما يجعل اعداد المصابين الحاليين الذين لا يزالون يخضعون للعلاج1082 مريضا.

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