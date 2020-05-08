الولايات المتحدة: سنواصل الضغط على روسيا وتركيا والامارات لوقف القتال في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا ‏"إن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على روسيا وتركيا والإمارات لتشجيع الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على العودة إلى مفاوضات الأمم المتحدة".

كما أكدت عبر تغريده لها على موقع تويتر أن الولايات المتحدة تتطلع إلى وقف دائم لإطلاق النار اتفق عليه الطرفان في جنيف في فبراير".

وتأتي هذه الدعوات وسط صراع عسكري محتدم في العاصمة الليبية طرابلس وبالقرب من قاعدة الوطية في الجنوب الغربي للبلاد، حيث شنت قوات حكومة الوفاق أكبر عملية عسكرية على القاعدة الجوية التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي يقيادة المشير خليفة حفتر نتج عنها مقتل آمر القاعدة الجوية و3 جنود آخرين، كما أعلنت حكومة الوفاق عن مقتل 28 من مقاتليها.

وعلى الصعيد ذاته لا تزال قوات حفتر تسيطر على مواقع جنوب طرابلس وتجدد الاشتباكات بشكل يومي في مناطق صلاح الدين وبوسليم.

وتتهم قوات حفتر قوات الوفاق باستخدام طائرات تركية مسيرة لقصف خطوط إمدادها بالقرب من مدينة بن وليد جنوب مصراتة بينما ترد حكومة الوفاق بأن قوات حفتر تستجلب طائرات إماراتية وتستعين الأخيرة بجنود من شركة فاجنر الروسية.