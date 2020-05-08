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تونس تسمح بهبوط طائرة تركية محملة بمساعدات الى ليبيا

03:23 ص الجمعة 08 مايو 2020
تونس تسمح بهبوط طائرة تركية محملة بمساعدات الى ليبيا

أرشيفية

تونس - (د ب أ):
أعلنت الرئاسة التونسية ليل الخميس/ الجمعة أنها سمحت بهبوط طائرة تركية جنوب البلاد محملة بمساعدات انسانية موجهة الى ليبيا.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها بأنها سمحت بهبوط الطائرة في مطار جربة جرجيس الدولي "شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية من أمن و جمارك".

كما اشترطت الرئاسة ان تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا ليتسلمها الجانب الليبي.

وكانت تونس نفت بشدة في وقت سابق استخدام أراضيها ومجالها الجوي من قبل قوات عسكرية أجنبية للقيام بعمليات عسكرية داخل ليبيا، في إشارة إلىِ القوات التركية الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

طائرة تركية مساعدات انسانية تونس ليبيا

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