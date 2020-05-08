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أوكرانيا تقبض على إخواني هارب وتخطط لتسليمه إلى مصر

12:53 ص الجمعة 08 مايو 2020
أوكرانيا تقبض على إخواني هارب وتخطط لتسليمه إلى مصر

الشرطه الأوكرانية - أرشيفية

وكالات:

ألقى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" بالتعاون مع الشرطة القبض على مواطن مصري ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومطلوب للإنتربول.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة الإقليمية لجهاز الـ"إس بي أو" ألكسي سكريلنيك، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، بأن المطلوب، متهم بارتكاب جرائم خطيرة في بلده، وأشار إلى أنه ينتمي إلى التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" ويروج للأفكار الأصولية بين المسلمين في منطقة بولتافا، لافتا إلى أن كييف تخطط لتسليم المتهم إلى مصر.

وكشف إيهاب نافع، الباحث المتخصص في ملف الجماعات المتطرفة، أن أجهزة الأمن الأوكرانية ألقت القبض على المدعو معتز المصري، وهو طالب مقيم بمدينة بولتافا الأوكرانية، ويعمل إماما بجمعية "الفجر" (الهدى سابقا) التابعة لمنظمة الرائد الموجودة في قلب العاصمة كييف، والتي تمثل مظلة لمئات الجمعيات الموجودة في أوكرانيا، وتعد أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي وخاصة في أوروبا الشرقية.

وأضاف نافع، وفقا لروسيا اليوم "يواجه الإخواني معتز المصري، تهما بترويج أفكار تؤدي للتطرف، ونشر تلك الأفكار بين الطلاب الدارسين بجامعات بولتافا، وخاصة المصريين، إذ يؤم معتز المصلين في مسجد جمعية الفجر".

الشرطة الأوكرانية الإرهاب جماعة الإخوان أوكرانيا

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