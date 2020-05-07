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الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تابعة لقوات الوفاق

11:39 م الخميس 07 مايو 2020
الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تابعة لقوات الوفاق

الجيش الوطني الليبي

وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير عددا من مخان الأسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، خلال قصف استهدف مواقعها، بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العاة للجيش الليبي، في بيان مساء الخميس، إن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقعا لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين.

وأضافت أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية "طيور الأبابيل" التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على استهداف مقر الكلية العسكرية بمدينة مصراتة، معقل المرتزقة السوريين وغرفة رئيسية للعليات التركية، بأكثر من 10غارات جوية.

الجيش الوطني الليبي شعبة الإعلام الحربي الضربات الجوية

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