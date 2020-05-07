وزير الدفاع الكرواتي يستقيل بسبب تحطم طائرة عسكرية

بلجراد - (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع الكرواتي دامير كرستيتسفيتش ، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء ، استقالته اليوم الخميس، على خلفية حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية أسفر عن مقتل اثنين ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية(أتش آر تي).

وتحطمت الطائرة، وهي طراز زلين ذات المحرك الواحد، قرب مدينة زادار الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي بعد الظهر، ما أسفر عن مقتل مدرب طيار وطالب.

وقال كرستيتسفيتش أمام الكاميرات بعد أن قدم تعازيه لأسر الضحايا "اليوم استقيل من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في جمهورية كرواتيا."

وقالت صحيفة 24 ساتا على موقعها الإلكتروني إن الطيار 31 عامًا، كان عضوًا في مجموعة "وينجز أوف ستورم" التابعة لسلاح الجو الكرواتي ، بينما كان الطالب 25 عامًا، قد بدأ لتوه تلقي دروسًا في الطيران.

ولا تزال الشرطة والجيش يحققان في ملابسات الحادث.