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روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان الصراع في سوريا وليبيا

11:10 م الخميس 07 مايو 2020
روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان الصراع في سوريا وليبيا

ميخائيل بوجدانوف

موسكو - (أ ش أ):

أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إيديرير لمناقشة النزاعات في سوريا وليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان لها بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وأشار الجانبان إلى أن وجود إطار قانوني دولي يهدف إلى إقامة سلام دائم وشامل في المنطقة يتضمن بشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما سلط الدبلوماسيان الضوء على أهمية تنسيق جهود روسيا والاتحاد الأوروبي وبشكل خاص في إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، من أجل تسهيل المحادثات بين إسرائيل وفلسطين على أساس مبدأ الدولتين.

هذا المحتوى من

Asha
ميخائيل بوجدانوف روسيا الاتحاد الأوروبي ليبيا سوريا مجلس الأمن الدولي

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