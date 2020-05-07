مجلس الشيوخ يفشل بتجاوز فيتو ترامب ضدّ قرار بشأن إيران

(أ ف ب):

أخفق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس في تجاوز فيتو استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضدّ قرار حظي بدعم من أعضاء في كلا الحزبين للحدّ من صلاحياته بشنّ عمل عسكري ضد إيران.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 49 مقابل 44 دعماً للقرار الذي أقر في الكونجرس في وقت سابق هذا العام، في حين كان يتعين الحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة لتجاوز الفيتو الذي استخدمه الرئيس ضد القرار "المهين جدا" للحدّ من صلاحياته.

وينصّ القرار الذي حظي بدعم أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي على أنه لا يمكن للرئيس إلزام القوات الأميركية القيام بأعمال عسكرية ضد ايران او أي جزء من حكومتها أو قواتها بدون موافقة صريحة من الكونجرس.

وينبع هذا الإجراء من مخاوف لدى الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء من أن البيت الأبيض يخاطر بالدخول في حرب مع إيران.

ورغم أن ترامب ينادي بالحاجة الى تقليص التواجد العسكري لبلاده خارج الحدود، الا انه بنى علاقة عدائية جدا مع ايران وفرضت حكومته عقوبات قاسية عليها.

وفي يناير أمر ترامب بشن غارة بطائرة مسيّرة في بغداد أسفرت عن مقتل الجنرال الايراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ما عزز التوتر بين البلدين ودفعهما الى شفير مواجهة عسكرية.

وسليماني كان ينظر اليه على نطاق واسع على أنه مهندس أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار حول العالم، لكن ديموقراطيين وخبراء أدانوا قرار اغتياله باعتباره غير متناسب واستفزازياً.

وساند رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس ترامب، حيث قال قبل إجراء التصويت "يجب الحفاظ على اجراءات الردع التي استعدناها عبر الضربة الحاسمة التي طالت سليماني".

وأضاف أن الحفاظ على الردع "يبدأ اليوم عبر تثبيت الفيتو المحقّ للرئيس ضد قرار خاطىء متعلّق بقوى الحرب".

بالمقابل قال عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي تيم كاين إن ترامب لديه "سوء فهم أساسي" لصلاحيات الكونغرس في أمور الحرب.

وأضاف "لسنا مطالبين بلعب دور أمي هل يمكنني مع الرئيس"، متابعا "لدينا مسؤولياتنا المستقلة التي اقسمنا على تحملها".

وتدّعي إدارة ترامب انها قامت بتحجيم ايران، لكن التصعيد اللفظي الأخير في أعقاب حادث بين سفن حربية أميركية وقوارب إيرانية سريعة في الخليج أظهر أن التوترات لا تزال مرتفعة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها ترامب "الفيتو" ضد قرار صادر عن الكونغرس يقيد صلاحياته العسكرية، ففي العام الماضي نقض قراراً كان يطلب إنهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.