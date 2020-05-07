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تقارير: أمريكيون ينظمون حفلات لنشر عدوى كورونا

10:38 م الخميس 07 مايو 2020
تقارير: أمريكيون ينظمون حفلات لنشر عدوى كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أبدى مسؤولون في ولاية واشنطن الأمريكية، أمس الأربعاء، قلقهم بشأن التقارير التي تتحدث عن قيام أشخاص بتنظيم "حفلات كوفيد 19" لنشر الفيروس بشكل متعمد، فيما توصي السلطات باحترام إرشادات الوقاية من العدوى.

ونبه وزير الصحة في العاصمة الأمريكية، جون ويزمان، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "التجمع في مجموعات في عز تفشي هذا الوباء قد يكون خطرا ويعرض الناس لاحتمال أكبر لدخول المستشفى وحتى الوفاة".

وقال "إضافة إلى ذلك، من غير المعروف بعد ما إذا كان الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد 19 يتمتعون بحماية طويلة الأمد" من الإصابة به مجددا.

وجاءت تعليقات ويزمان، بعدما أكد مسؤولون في مقاطعة والا والا الواقعة على مسافة 420 كيلومترا من جنوب شرقي سياتل، أن جزءا من حوالى 100 إصابة يبدو أنها أحدثت عن قصد خلال ما يطلق عليه "حفلات كوفيد 19".

والهدف من هذه التجمعات هو اختلاط أشخاص غير مصابين بالمرض مع شخص مصاب في محاولة لالتقاط العدوى.ش

فيروس كورونا كوفيد-19 ولاية واشنطن الأمريكية الولايات المتحدة

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