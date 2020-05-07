العربية: انتشال 17 جثه لأفغانيين ألقى بهم الحرس الثوري في نهر

وكالات:

قالت السلطات الأفغانية اليوم الخميس، إنها انتشلت أكثر من 12 جثة أخرى لمهاجرين كان حرس الحدود الإيراني ألقاهم في نهر هذا الشهر لمنعهم من دخول البلاد، مما يرفع عدد قتلى الواقعة إلى 17، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وكانت إيران رفضت هذه المزاعم، مؤكدة أن الحرس الثوري ليس مسؤلًا عن إلقاء أي فرد في نهر.

ويقول المسؤولون والناجون الأفغان حالياً إن حرس الحدود الإيراني احتجز مجموعة من 50 رجلاً من إقليم هرات كانوا يحاولون دخول إيران، ثم ألقوا بهم في نهر هريرود الذي يمر بإيران وأفغانستان وتركمانستان.

وقال عبد الغني نوري حاكم مقاطعة جولران في هرات، حيث وقع الحادث، اليوم الخميس: "50 أفغانيا أُلقي بهم في النهر. تم العثور على 17 جثة حتى الآن".

وكان نوري أعلن يوم الأحد أن السلطات انتشلت خمس جثث من نهر هريرود.

وقال اليوم إن تحقيقاً أولياً أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار بإيران.