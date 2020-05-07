فرنسا تواصل تقييد الدخول من دول الاتحاد الأوروبي حتى منتصف يونيو
باريس - (د ب أ):
أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الخميس، إن فرنسا ستواصل تقييد الدخول من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حتى 15 يونيو على الأقل ، على الرغم من انتهاء معظم إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في 11 مايو الجاري.
ولكن كاستانير قال إن الحكومة لا تنوي تطبيق قواعد الحجر الإلزامي الجديدة المطبقة على المسافرين القادمين من الخارج ، على القادمين من داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كاستانير، إن السفر من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن سيظل محظورًا في معظم الحالات "حتى إشعار آخر".
وستظل شواطئ الدولة وبحيراتها، التي أغلقت بموجب الحظر، مغلقة إلا إذا وافق رؤساء البلديات المحليون وممثلو الحكومة المركزية على خطة لإعادة فتحها بأمان.
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