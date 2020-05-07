أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وفيات كورونا حول العالم تتخطى 260 ألفًا

08:10 م الخميس 07 مايو 2020
وفيات كورونا حول العالم تتخطى 260 ألفًا

وفيات كورونا

وكالات:

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، ونقلته "العربية نت".

وسجّلت 263792 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3.766.180 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى 1.179.700 شخص على الأقل.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 9,10 "توقيت جرينيتش".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166,091 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.

وفيات كورونا فيروس كورونا الصين إيطاليا إسبانيا معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

الخبر التالى:

تبون: جرائم فرنسا الاستعمارية أبادت نصف سكان الجزائر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3784085

    عدد المصابين

  • 1255685

    عدد المتعافين

  • 264679

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خطة التعايش ومواعيد الحظر ورسائل.. ماذا قال رئيس الوزراء عن مواجهة كورونا؟