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ترامب ونائبه يجريان فحص كورونا بعد إصابة مساعد له.. والبيت الأبيض ينشر النتيجة

07:53 م الخميس 07 مايو 2020
ترامب ونائبه يجريان فحص كورونا بعد إصابة مساعد له.. والبيت الأبيض ينشر النتيجة

دونالد ترامب

كتب- وكالات:

قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.

كانت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قد حددت هوية هذا المسؤول العسكري بأنه مساعد شخصي لترامب.

وأكد البيت الأبيض الأميركي، الخميس، إصابة أحد أفراد الجيش الأميركي من العاملين في البيت الأبيض، بفيروس كورونا، فيما كشفت شبكة CNN الأميركية أن المصاب هو أحد المساعدين الشخصيين للرئيس دونالد ترامب.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوغان جيدلي، في بيان إن "الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة".

والمساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية الأميركية، ويقوم بمساعدة الرئيس في الأمور الشخصية، وهو عضو في وحدة عسكرية من النخبة مخصصة للبيت الأبيض تعمل غالبا بالقرب من الرئيس وعائلته.

وقال مصدر لشبكة CNN، إن ترامب كان منزعجًا عندما تم إبلاغه الأربعاء بأن أحد مساعديه مصاب بالفيروس، وقد تم إجراء اختبار ثان عليه من أجل التأكد.

دونالد ترامب البيت الأبيض فيروس كورونا الجيش الأمريكي هوغان جيدلي البحرية الأميركية

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