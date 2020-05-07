العراق: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 2543
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 24 حالة في العراق.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه جرى "فحص 2878 نموذجاً في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 120 ألفا و604".
وتابع البيان أن مجموع الإصابات بلغ 2543 حالة، أما مجموع الوفيات بلغ 102 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 1626.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:كوريا الشمالية تشيد منشاة صاروخية جديدة في منطقة حيوية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7981
عدد المصابين
-
1887
عدد المتعافين
-
482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3784085
عدد المصابين
-
1255685
عدد المتعافين
-
264679
عدد الوفيات
إعلان