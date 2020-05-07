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العراق: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 2543

07:45 م الخميس 07 مايو 2020
العراق: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 2543

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 24 حالة في العراق.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه جرى "فحص 2878 نموذجاً في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 120 ألفا و604".

وتابع البيان أن مجموع الإصابات بلغ 2543 حالة، أما مجموع الوفيات بلغ 102 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 1626.

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