رسميًا.. تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي
وكالات:
كلف رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
هذا ورفضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الجديدة ما دام يواجه تهما جنائية.
واعتبرت المحكمة، أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع نتنياهو من رئاسة الحكومة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بيني جانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 مايو الجاري.
وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن اتفاق نتنياهو وجانتس يشكل "بعض الصعوبات القانونية"، لكنه من "غير المناسب" التدخل فيه في الوقت الراهن.
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