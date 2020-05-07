تونس.. المطاعم السياحية تستعد لاستئناف نشاطها لكن بلا رقص

تونس - (د ب أ):

أعلنت نقابة المطاعم السياحية في تونس استئناف نشاطها يوم 24 مايو من الشهر الجاري في مقابل التعهد بمنع الرقص لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي للنقابة محمد حواص اليوم الخميس إنه سيجري طرح خطة عمل بالتعاون مع الديوان التونسي للسياحة لتنظيم طريقة العمل خلال هذا الظرف الاستثنائي تتضمن عدة نقاط، منها العمل بنسبة لا تتجاوز نصف طاقة الاستيعاب.

وأوضح حواص، في تصريحه لإذاعة "جوهرة" الخاصة، أن الخطة تتضمن أيضا "الإبقاء على التنشيط باستعمال الموسيقى مع منع الرقص تفاديا للتقارب والاحتكاك بين الحرفاء مع ضرورة التزامهم بمقاعدهم".

واعتمدت تونس خطة حذرة لرفع الحجر الصحي العام في البلاد بصفة تدريجية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد بدءا من الرابع من الشهر الجاري، تعتمد على ثلاث مراحل قبل الرفع الكامل للحجر مع التقيد بالإجراءات الصحية.

وتأجل فتح المقاهي والمطاعم إلى المرحلة الثانية انطلاقا من يوم 24 آيار/مايو مع فرض قيود صحية مثل حظر التدخين وحصر أعداد الحرفاء لتجنب الاكتظاظ.

وقال حواص "سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الأخرى على غرار قياس درجة حرارة الحرفاء قبل الدخول وتعقيم الفضاءات بصفة مستمرة".

وتطالب أيضا نقابة المطاعم السياحية بمراجعة توقيت حظر التجوال الليلي الذي يبدأ من الساعة الثامنة ويستمر حتى السادسة صباحا، بما يعزز نشاط المطاعم.

والى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية تضررت المطاعم السياحية أيضا من تدابير الإغلاق التي رافقت جهود مكافحة فيروس كورونا ما كبد القطاع السياحي اجمالا خسائر كبيرة.

وتكفلت الدولة بتوفير مساهمات لتغطية جزء من مرتبات العمال الذي يناهز عددهم أكثر من 400 ألف في هذا القطاع الحيوي للبلاد ولكن ليس واضحا حتى متى ستستمر الأوضاع الحالية.