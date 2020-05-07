دراسة بريطانية: الوفاة بكورونا تزيد بين الآسيويين وذوي البشرة السمراء

لندن - (د ب أ):

يزيد خطر الوفاة بفيروس كورونا بين الممصابين الآسيويين وذوي البشرة السمراء، وفقا لدراسة بريطانية خلصت إلى أنه لا الحرمان ولا الظروف الصحية الكامنة يمكن أن تفسر النتيجة بالكامل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن باحثين في جامعة أكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي إن أمراض القلب والسكري، وهي أمراض منتشرة أكثر في المجتمعات ذات البشرة السمراء والآسيوية، لا تمثل سوى جزءا صغيرا من المخاطر الزائدة، وبالمثل الظروف المعيشية الصعبة.

وقام العلماء بفرز البيانات الصحية لأكثر من 4ر17مليون شخص بالغ من الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة لتجميع ما وصفوه بأنه أكبر تحليل في العالم لسجلات المرضى منذ أن بدأ الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام.

وكررت دراسة أخرى نشرها اليوم الخميس مكتب الإحصاء الوطني في البلاد نفس هذه النتائج، قائلة إن الرجال والنساء ذوي البشرة السمراء هم أكثر عرضة للوفاة جراء فيروس كورونا بأربع مرات.

وقال ليام سميث، أستاذ علم الأوبئة السريري في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، والذي شارك في إدارة الدراسة: "نحتاج إلى بيانات دقيقة للغاية بشأن المرضى الأكثر تعرضا للخطر من أجل إدارة الوباء وتحسين رعاية المرضى".