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فلسطين: إسرائيل تهدد البنوك الفلسطينية بسبب خدماتها لذوي الأسرى

06:08 م الخميس 07 مايو 2020
فلسطين: إسرائيل تهدد البنوك الفلسطينية بسبب خدماتها لذوي الأسرى

الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم

رام الله - (د ب أ):

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، إن إسرائيل وجهت "تهديدات" إلى البنوك الفلسطينية على خلفية ما تقدمه من خدمات لذوي الأسرى والقتلى الذين قضوا في عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صحفي أن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد (البنك المركزي) تضم وزير شؤون الأسرى وجمعية البنوك وممثل عن وزارة المالية لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك.

وأوضح ملحم أن الحكومة "تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات".

وأضاف أن الحكومة ترى أن "الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا".

وانتقدت فصائل فلسطينية معارضة على مدار اليومين الماضيين إغلاق بنوك فلسطينية حسابات لعائلات أسرى وقتلى فلسطينيين من دون أن يصدر تعقيب رسمي بشأن ذلك من البنوك أو سلطة النقد.

وحذرت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين البنوك الفلسطينية من "الاستجابة لتعليمات إسرائيل بحظر الرواتب الشهرية للأسرى"، مؤكدة أن برنامج وسياسات البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع الحقوق الفلسطينية.

ومنذ عام تقريبا اقتطعت إسرائيل أجزاء من مبالغ الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية كعقاب لها على دفع رواتب شهرية لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين بدعوى أن ذلك يمثل "تمويلا للإرهاب".

الحكومة الفلسطينية البنوك الفلسطينية ذوي الأسرى البنك المركزي

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