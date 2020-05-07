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كنائس إيطاليا تفتح أبوابها مجددا للمصلين في 18 مايو

03:58 م الخميس 07 مايو 2020
كنائس إيطاليا تفتح أبوابها مجددا للمصلين في 18 مايو

كنائس إيطاليا تفتح أبوابها مجددا للمصلين في 18 ماي

روما - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس في بيان مشترك مع مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، أن الكنائس الإيطالية سوف تفتح أبوابها للصلاة بداية من 18 مايو.

وأفاد البيان بأن مؤتمر الأساقفة الإيطاليين توصل إلى اتفاق مع الحكومة، بموجبه ستضع الكنائس الاحتياطات لحماية تجمعات المصلين ضد الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.

وأضاف أن العاملين سوف يقفون عند مداخل الكنيسة للتأكد من أن المصلين يحافظون على المسافة المطلوبة من بعضهم البعض طوال القداسات. كما سيتم تنظيف مباني الكنيسة بطريقة خاصة .

واحتجت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية بشدة على قرار الحكومة في نهاية أبريل بتأجيل استئناف القداسات، على الرغم من تخفيف القيود الأخرى على الحياة العامة.

وقالت وزارة الداخلية إنها تجري أيضا مناقشات مع الطوائف الدينية الإيطالية الأخرى حول ترتيبات مماثلة لاستئناف العبادة العامة.

وتضررت إيطاليا بشدة من جائحة كورونا، حيث سجلت ما يقرب من 30 ألف حالة وفاة وأكثر من 214 ألف حالة إصابة مؤكدة.

وبدأت الدولة الآن في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة التي كانت سارية خلال الشهرين الماضيين.

كما علق بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الفعاليات العامة بسبب الوباء. وحتى الآن، ليس هناك أي إشارة بشأن الموعد الذي يمكن فيه استئنافها.

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