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كورونا ترغم وزراء فنلندا على العمل عن بعد

03:54 م الخميس 07 مايو 2020
كورونا ترغم وزراء فنلندا على العمل عن بعد

فيروس كورونا في فنلندا

هلسنكي - (د ب ا):

من المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الوزراء الفنلندي ابتداء من اليوم الخميس عن بعد، وذلك عقب تواصل وزيرتين بالمجلس مع شخص من المرجح إصابته بفيروس كورونا.

ولم تظهر بعد نتائج فحص فيرورس كورونا الخاصة بهذا الشخص.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزيرتين انيو كايسا بيكونين، وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، وتولا هاتاينين وزيرة التوظيف التزمتا بالحجر المنزلي الذاتي.

ومن المحتمل أن تكون الوزيرتان تعرضتا للعدوى أمس الأول الثلاثاء، وفي اليوم التالي حضرتا اجتماعا مع بقية الوزراء.

وعلى الرغم من أن معظم اللقاء تم عبر تقنية الفيديو، إلا أنه كان هناك بعض الاجتماعات الشخصية بين الوزراء. لذلك قررت رئيسة الوزراء سانا مارين " كإجراء احترازي، أن يتحول جميع الوزراء للعمل عن بعد حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل".

وكانت مارين قد خضعت للعزل الذاتي الشهر الماضي بعد واقعة مماثلة، ولكن نتائج تحاليلها جاءت سلبية.

وقد سجلت فنلندا 5700 حالة إصابة بفيروس كورونا و 255 حالة وفاة حتى اليوم.

فنلندا فيروس كورونا هلسنكي العمل عن بعد

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