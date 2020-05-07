البحرين تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المنامة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 130 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 2125.
وأشارت إلى شفاء 138 مصابا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1998، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.
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