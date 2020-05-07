باكستان تعتزم رفع أغلب قيود كورونا رغم زيادة في الإصابات

إسلام أباد - (د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم الخميس خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات.

وقال رئيس الوزراء عمران خان إن القيود سوف ترفع بداية من يوم السبت.

وأضاف خان إن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40 % منها في فقر.

وقال وزير التخطيط أسد عمر إنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة.

ولكن سوف تظل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والسفر جوا، مغلقة. وبالإضافة إلى ذلك جرى تمديد غلق المؤسسات التعليمة حتى 15 يوليو، بحسب وزير التعليم شفقت محمود.

ويأتي القرار بتخفيف قيود الإغلاق بعد يوم من تسجيل باكستان نحو 1500 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم حتى الآن.

وأصيب أكثر من 23 ألف شخص في باكستان التي شهدت نحو 550 حالة وفاة، بحسب الإحصاءات الرسمية التي صدرت عصر اليوم.

وتكافح السلطات للتعامل مع الزيادة الثابتة في الأعداد رغم أن البلاد مازالت بعيدة بواقع أسابيع عن حدوث ذروة لتفشي الفيروس.

تواجه الحكومة تحديا جديدا حيث ثبتت إيجابية فحوصات الآلاف من الباكستانيين العائدين من الخارج للفيروس بعدما عادوا للوطن. وهذا زاد المخاوف من انتشار أكثر للفيروس.

وجاءت نتيجة فحوصات 105 أشخاص من أصل 209 عادوا إلى إسلام أباد قادمين من الإمارات العربية المتحدة إيجابية للفيروس يوم الاثنين.