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مصر ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

02:38 م الخميس 07 مايو 2020
مصر ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، متمنية له كل التوفيق والسداد في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - استعداد مصر لبذل كافة الجهود المخلصة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، ومن ثم تطلعها للتعاون الوثيق مع العراق الشقيق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه.

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وزارة الخارجية المصرية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة السيد مصطفى الكاظمي العراق

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