النمسا: منع دخول مواطني الدول الغير مسيطرة على كورونا

فيينا - أ ش أ

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أنه لن يتم السماح بدخول البلاد لمواطنين قادمين من دول لم تتمكن من السيطرة على وباء كورونا مشيرا إلى السماح بقضاء العطلات الصيفية للنمساويين فى دولتي التشيك وألمانيا فقط .

جاء ذلك فى مؤتمر عقده المستشار النمساوي عبر تقنية الفيديو اليوم الخميس مع عدد من رؤساء الحكومات والتى حققت نتائج ايجابية فى السيطرة على وباء كورونا وهو ثاني لقاء من نوعه خلال اسبوعين.

واشار كورتس الى أنه ناقش مع رؤساء الحكومات فى دول الدنمارك واليونان وجمهورية التشيك ونيوزيلندا وأستراليا والنرويج وسنغافورة وإسرائيل الخبرات الخاصة بمكافحة الوباء وتطورات الازمة مع اجراء تخفيف فى القيود وبدء دوران عجلة الاقتصاد لافتا إلى أن انعاش السياحة احتل جانبا كبيرا من المناقشات.