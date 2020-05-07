ترامب يصف وباء كورونا بأنه "هجوم أسوأ" من بيرل هاربر و11 سبتمبر

واشنطن- (بي بي سي):

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وباء فيروس كورونا العالمي بأنه "أسوأ هجوم" على الولايات المتحدة، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الصين.

وقال ترامب إن الوباء العالمي ضرب الولايات المتحدة بشدة تفوق القصف الياباني على قاعدة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وكذلك هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتبحث الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب أسلوب تعاملها مع بداية تفشي الفيروس.

وتقول بكين إن الولايات المتحدة تريد صرف الانتباه عن طريقة تعاملها هي مع الوباء.

ومنذ ظهوره في الصين في نهاية العام الماضي، تأكدت إصابة 1.2 مليون أمريكي، ومقتل نحو 73 ألفا جراء الإصابة.

ماذا قال الرئيس ترامب؟

قال ترامب في تصريحات للصحفيين في مكتبه بالبيت الأبيض: "لقد مررنا بأسوأ هجوم تتعرض له بلادنا على الإطلاق، هذا أسوأ هجوم تعرضنا له على الإطلاق".

وأضاف: "هذا أسوأ من بيرل هاربر، هذا أسوأ من الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي. لم يكن هناك مثل هذا الهجوم".

"كان يجب ألا يحدث ذلك على الإطلاق. كان يمكن إيقافه من مصدره. كان يمكن إيقافه في الصين. كان يجب إيقافه عند المصدر مباشرة. لكن هذا لم يحدث".

وردا على سؤال لاحق بشأن ما إذا كان ينظر إلى الوباء على أنه عمل حربي فعلي، أشار ترامب إلى أن هذا الوباء، وليس الصين، هو عدو الولايات المتحدة.

وقال: "إنني أعتبر العدو غير المرئي (فيروس كورونا) حربا. لا أحب الطريقة التي وصل بها إلى هنا، لأنه كان يمكن إيقافه، ولكن لا، أنا أرى العدو غير المرئي على أنه حرب".

وكانت تعليقات ترامب في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء، بمثابة تأكيد على الخلاف العميق بين واشنطن وبكين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، للصحفيين: "حاليا، هذه العلاقة تمثل الإحباط وخيبة الأمل، لأن الرئيس قال إنه محبط للغاية لأن بعض قرارات الصين عرضت حياة الأمريكيين للخطر".

من انتقد الصين أيضا في فريق ترامب؟

جدد وزير الخارجية، مايك بومبيو، خطابه ضد الصين، يوم الأربعاء، متهما إياها بالتستر على تفشي المرض.

وتمسك مجددا باتهامه المثير للجدل بأن هناك "أدلة هائلة" على نشأة الفيروس في مختبر صيني، حتى رغم إقراره بوجود حالة من عدم اليقين بشأن أصوله.

وقال لبي بي سي إن: "هذان التصريحان صحيحان. ليس لدينا يقين وهناك أدلة مهمة على أنه (الفيروس) جاء من مختبر".

وقد اتهمته وسائل إعلام رسمية في الصين لاحقا بالكذب.