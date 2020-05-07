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الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتأجيل انتخابات مجلس الشعب

01:11 م الخميس 07 مايو 2020
الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتأجيل انتخابات مجلس الشعب

بشار الأسد

دمشق - (د ب أ):

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المرسوم تضمن تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بتاريخ 20 مايو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وكان الرئيس الاسد أصدر مرسوما في 14 مارس الماضي يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة في 13 ابريل الماضي الى 20 مايو الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتنتهي ولاية مجلس الشعب السوري بداية من شهر حزيران يونيو القادم، ويبلغ عدد اعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً توزع مناصفة بين قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب.

ويسيطر حزب البعث على أكثر من نصف أعضاء المجلس.

بشار الاسد سوريا تأجيل انتخابات مجلس الشعب

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