قبرص تبحث مع إستونيا وايرلندا الاستفزازات التركية

نيقوسيا -أ ش أ

أجرى وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس محادثات هاتفية مع نظيريه في إستونيا وإيرلندا، ناقش خلالها أموراً عدة من بينها الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا والتطورات الحالية ذات المصالح الثنائية والإقليمية والمصالح الأوروبية المشتركة، وكذلك الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ووفقاً لما نشر على الحساب الخاص لوزارة الخارجية على موقع تويتر، فإن وزير الخارجية خريستودوليديس أجرى محادثات مع نظيره من استونيا أورماس رينسالو الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الأمن الدولي، وسيمون كوفيني وزير خارجية ايرلندا، حيث ناقش فيها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتطورات الحالية للمصالح الثنائية والإقليمية والمتعلقة بالاتحاد الأوروبي مع كل منهما، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والاستفزازات التركية.