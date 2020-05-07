المطارات الألمانية تعلن خسارتها نصف مليار يورو شهريا

برلين - (د ب أ):

أفادت البيانات الصادرة عن اتحاد المطارات الألمانية بأن أزمة كورونا الراهنة تسببت في خسارة المطارات لإيرادات بقيمة نصف مليار يورو شهريا.

يذكر أن المطارات، وأغلبها مملوك للقطاع العام، لا يجوز لها حتى الآن الاستعانة بمساعدات حكومية وذلك على العكس من شركات الطيران.

ولهذا، جدد شتيفان شولته، رئيس الاتحاد ورئيس مطار فرانكفورت، اليوم الخميس مطالبته بتعويض المطارات بنحو 170 مليون يورو شهريا على الأقل، وتمثل هذه القيمة التكاليف اللازمة للإبقاء على جاهزية التشغيل.

وأضاف شولته أن المطارات في حاجة أيضا إلى أن يتاح لها الاستفادة من برامج القروض الخاصة المقدمة من بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو) والولايات.

وحسب بيانات الاتحاد، فإن المطارات قد خسرت 95% من إيراداتها بسبب التوقف شبه الكامل لحركة الطيران في ظل الأزمة، كما خفضت المطارات من أوقات الدوام بالنسبة لنحو 80% من العاملين.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المطارات ، ولاسيما الصغيرة منها، خطر الإفلاس، كانت شركة فرابورت، المشغلة لمطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية، أعلنت أمس الأربعاء أن لديها احتياطيا بمليارات اليورو يكفي "لأشهر عديدة".

وبالرغم من ذلك، فقد أعلن مطار فرانكفورت أنه سيضطر إلى تقليص النفقات على المستلزمات وتقليص عدد العاملين بسبب تراجع حركة النقل الجوي.