العراق: انطلاق عملية امنية مشتركة لتجفيف منابع الإرهاب
بغداد - أ ش أ
انطلقت عملية امنية مشتركة لتعقب خلايا داعش في مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر امني -في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم الخميس- إن عملية امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابي في مناطق شرق بعقوبة.
وأضاف ان العملية تهدف إلى تجفيف منابع الارهاب وإنهاء نشاط خلايا داعش التي نشطت في الاونة الاخيرة في المنطقة .
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