الهند تعمل على معادلة الهواء بعد حادثة تسرب غاز كيماوي شديد السمية

نيودلهي - أ ش أ

صرح مسؤول بارز في الهند، اليوم الخميس، بأن انتشار غاز مونومر الستايرين- شديد السمية- في الهواء يعتمد على سرعة الرياح وبأن الجهات الأمنية تعمل حاليًا على تخفيف آثار الغاز في الهواء بإطلاق مواد كيماوية مثل 4- ثالثي ﺑوﺗﻳﻝ كاتيكول /تي بي سي/.

وأعلنت الهند- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية - ارتفاع ضحايا حادثة تسرب غار من مصنع للكيماويات في فيزاج إلى 10 قتلى، بينهم اثنان من كبار السن وفتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص.

وأكد قائد شرطة ولاية أندرا براديش جنوب الهند أن الأوضاع باتت تحت السيطرة وتم احتواء التسرب.

وأثار هذا الحادث حالة من الذعر بين السكان المحليين في منطقة نصف قطرها 3 كيلومترات. وشوهد كثير من الناس مستلقين على الأرض وفاقدي الوعي بينما واجه البعض صعوبات في التنفس. واشتكى الناس أيضا من الطفح الجلدي على أجسادهم والتهاب في العينين ، وبعد فترة وجيزة من وقوع الحادث، هرعت الشرطة المحلية في الهند إلى المنطقة وقامت بإجلاء السكان المحليين.

وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث للوقوف على ملابسات الوضع في فيزاج.

وأجرى مودي تقييما للوضع في فيساكاباتنام في ولاية أندرا براديش، وأكد تقديم كل المساعدة الممكنة لرئيس وزراء الولاية ي.س. جاجان موهان ريدي.