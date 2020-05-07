فيتنام تُنهي "إغلاق كورونا" وتستثني ملاهي الرقص وحانات الكاريوكي

هانوي- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفيتنامنية، الخميس، أن ملاهي الرقص وحانات الكاريوكي ستظل مغلقة، ولكن من الممكن الآن إعادة فتح جميع الخدمات التجارية الاخرى غير الضرورية، وذلك بعد مرور 21 يوما على التوالي بدون تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المجتمع المحلي.

وقال رئيس الوزراء نجوين شوان فوك في اجتماع للحكومة حول الوقاية من الأمراض ومكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في هانوي: "يجب على كل مواطن وكل مؤسسة تجارية، اتباع نمط طبيعي جديد في الحياة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، من أجل العودة بصورة تدريجية إلى ما هو طبيعي"، مضيفا أن "تعزيز الانتعاش الاقتصادي وبناء الدولة، مهمة ضرورية ولها أولوية، وتحتاج إلى التركيز على جميع المستويات وكل الفروع."

وسمح فوك باستئناف العمليات المحلية لجميع شركات الطيران المحلية ومركبات النقل العام، ورفع القيود المفروضة على عدد المقاعد المتاحة. كما أتاح أيضا استئناف الأنشطة الرياضية وغيرها من الفعاليات التي تتضمن جذب عدد كبير من الناس.

ويعتبر الخطر الذي تواجهه فيتنام من فيروس كورونا حاليا، منخفضا، ولكنه لم ينتهِ بعد، لذلك طلب من السلطات الاستمرار في اتخاذ الاجراءات لمنع انتشار الأوبئة محليا، أو من وصولها إلى فيتنام من دول أخرى.

وفيتنام هي الدولة الأولى في العالم التي أعادت فتح اقتصادها مرة أخرى إلى وضعه شبه الطبيعي، بعد أشهر من قرارات الإغلاق العالمية، التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين في أواخر العام الماضي.

وقد أعلنت فيتنام حتى اليوم الخميس، تسجيل 271 حالة إصابة بكورونا "كوفيد-19"، إلا أن هناك 232 حالة تماثلت للشفاء تماما، بينما لا يزال هناك 39 حالة تتلقى العلاج.