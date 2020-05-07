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كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10810

08:38 ص الخميس 07 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10810

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مسجلة بذلك أقل من 5 حالات إصابة لليوم الثالث على التوالي، إلا أنها اكتشفت حالة جديدة لانتقال العدوى داخليا بعد 4 أيام من عدم تسجيل أي حالة لإصابة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بـ 4 حالات مقارنة مع اليوم السابق له لتصل حصيلة الإصابات إلى 10 ألاف و810 حالات.
وأشارت إلى أنه بذلك ظل عدد حالات الإصابة الجديدة أقل من 20 حالة لليوم الـ20 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي عندما بلغ 18 حالة.. ومن بين الإصابات الجديدة الأربع، جاءت حالة واحدة من انتقال العدوى داخليا في إقليم (كيونجكي) وبقية الحالات الثلاث هي واردة، حيث اكتشفت حالة واحدة أثناء إجراءات الحجر الصحي وحالة واحدة في كل من (داجيون وإقليم تشونج تشيونج) أثناء العزل الذاتي المنزلي.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا العزل الذاتي

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