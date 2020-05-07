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الصحة العالمية تدرس إرسال بعثة ثانية للصين لتحديد منشأ كورونا

06:16 ص الخميس 07 مايو 2020
الصحة العالمية تدرس إرسال بعثة ثانية للصين لتحديد منشأ كورونا

منظمة الصحة العالمية

واشنطن - (د ب أ):
تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 250 ألف شخص.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع (التفشي) من الحدوث مرة أخرى".

وأضافت: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".

وشاركت فان كيرخوف في بعثة سابقة إلى الصين في شباط/فبراير وخلصت إلى أن الفيروس حيواني الأصل.

وأفاد تقرير بأن الخفافيش بدت أنها حامل الفيروس، لكن لم يتم تحديد عائل وسيط.

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