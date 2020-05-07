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المكسيك تسجل 197 وفاة جديدة بفيروس كورونا

05:09 ص الخميس 07 مايو 2020
المكسيك تسجل 197 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 197 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع الحصيلة إلى 2704 حالات.

كما سجلت 1609 حالات إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 27634 ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وزارة الصحة المكسيكية.

وصرح خوسيه لويس ألوميا ، المسؤول في وزارة الصحة ، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء بأن هناك 7149 حالة مشتبها في إصابتها بالفيروس.

المكسيك فيروس كورونا حالات وفاة

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