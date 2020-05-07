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البرازيل تسجل أكثر من 600 وفاة بكورونا في أسوأ حصيلة يومية

05:07 ص الخميس 07 مايو 2020
البرازيل تسجل أكثر من 600 وفاة بكورونا في أسوأ حصيلة يومية

أرشيفية

برازيليا - (د ب أ):
سجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، حيث لا يظهر معدل الإصابة بالفيروس أي علامة على التباطؤ.

وتم الكشف عن 615 حالة وفاة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس ، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8536 وفاة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن 125 ألفا و218 شخصا أصيبوا بالفيروس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم كشفها من المحتمل أن تكون أعلى كثيرا نظرا لقلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.

وأصبحت البرازيل أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل إصابة بفيروس كورونا في 26 شباط/فبراير.

البرازيل فيروس كورونا حالات وفاة

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