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إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس "كورونا"

03:15 ص الخميس 07 مايو 2020
إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس "كورونا"

أوتافيو‭ ‬دو ريجو باروس

برازيليا - (أ ش أ):
أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية - أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
وأضاف البيان أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.
وقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 6935 إصابة جديدة بفيروس كورونا و600 وفاة منذ مساء يوم الإثنين الماضي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 114715 والوفيات إلى 7921؛ مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

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Asha
أوتافيو? ?دو ريجو باروس البرازيل جايير بولسونارو فيروس كورونا

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