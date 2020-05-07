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تونس.. طلب برلماني لمساءلة الغنوشي عن تحركاته الغامضة حول ليبيا

01:22 ص الخميس 07 مايو 2020
تونس.. طلب برلماني لمساءلة الغنوشي عن تحركاته الغامضة حول ليبيا

راشد الغنوشي

طالب حزب تونسي البرلمان بعقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب عن إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص ذلك.

وقال الحزب الدستوري الحر، في بيان أمس الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب قام بـ"تحركات غامضة، ومخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، خلال الأيام السابقة".

وأضاف: كان آخر هذه التحركات اتصال الغنوشي "بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ليبيا والذي يشغل حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها"، حسبما جاء في بيان الحزب.

وذكر الحزب الدستوري أن تحركات الغنوشي "مخفية"عن النواب، ولا تُنشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بل تُنشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس.

والغنوشي، يتزعم حركة النهضة التونسية، وهو عضو بمكتب الإرشاد العام العالمي للإخوان المسلمين.

وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر طلبا لإدراج نقطة إضافية بجدول أعمال البرلمان المقرر، الخميس، للتداول بشأن عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.

راشد الغنوشي البرلمان التونسي ليبيا

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