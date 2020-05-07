البيت الأبيض يدافع عن قرار ترامب منع فوتشي من الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب

دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، عن قرار دونالد ترامب بمنع الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو خلية أزمة مكافحة كورونا، من الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

واتهمت ماكناني، مجلس النواب، في مؤتمر صحفي الأربعاء، بمحاولة تدبير "حيلة دعائية" وقالت إن فوتشي سيشهد بدلاً من ذلك أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حيث سيطرح عليه الديمقراطيون بالتأكيد الأسئلة

وكان الرئيس الأمريكي، قال في وقت سابق، إنه منع فوتشي من الإدلاء بشهادته في جلسة بمجلس النواب واصفًا إياهم بمجموعة من كارهي ترامب.