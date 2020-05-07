أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

سفير مصر بالكويت: تسيير رحلة استثنائية الأسبوع المقبل بدلًا من الملغاة آخر مارس

12:27 ص الخميس 07 مايو 2020
سفير مصر بالكويت: تسيير رحلة استثنائية الأسبوع المقبل بدلًا من الملغاة آخر مارس

السفير المصري بالكويت طارق القوني

الكويت - أ ش أ

كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القوني عن أنه يجرى حاليا الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة "مصر للطيران" الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس الماضي.

وأوضح القوني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم الأربعاء - أنه من المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف السفير أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة، التواصل مع مكتب "مصر للطيران" لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة؛ لتعديل تذاكر السفر، وذلك دون رسوم تغيير، وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة، في حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب في المدن الجامعية، على نفقة الدولة.

هذا المحتوى من

طارق القوني الكويت مصر للطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

ترامب: لم أضع كمامة بشركة "هاني ويل" بعد استشارة رئيسها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أخطر وأسرع انتشارًا.. دراسة تكشف سلالة جديدة من كورونا تجتاح العالم