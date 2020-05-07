سفير مصر بالكويت: تسيير رحلة استثنائية الأسبوع المقبل بدلًا من الملغاة آخر مارس
الكويت - أ ش أ
كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القوني عن أنه يجرى حاليا الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة "مصر للطيران" الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس الماضي.
وأوضح القوني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم الأربعاء - أنه من المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف السفير أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة، التواصل مع مكتب "مصر للطيران" لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة؛ لتعديل تذاكر السفر، وذلك دون رسوم تغيير، وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة، في حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب في المدن الجامعية، على نفقة الدولة.
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