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الجيش السوداني يدفع بقوات إلى جنوب دارفور إثر صدام قبلي

12:20 ص الخميس 07 مايو 2020
الجيش السوداني يدفع بقوات إلى جنوب دارفور إثر صدام قبلي

الجيش السوداني - أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ

قال والي جنوب دارفور (غرب السودان) اللواء ركن هاشم خالد، إن القوات المسلحة أرسلت 93 عربة مسلحة إلى المناطق التي شهدت صدامات بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات في الولاية، لافتا إلى أنها فصلت بين الطرفين.

ونقلت القوات المسلحة السودانية - عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - عن والي جنوب دارفور قوله إن الأحداث التي وقعت بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات أسقطت 20 قتيلا وعددا من الجرحى.

وأوضح أن الأحداث بدأت أمس بقيام خارجين عن القانون بسرقة ماشية، ثم وقعت صدامات قبلية بين الطرفين في عدة مناطق على امتداد مناطق الرحل، واصفًا الوضع السائد في المنطقة بأنه "صعب".

ولفت والي جنوب دارفور إلى دفع القوات في 3 محاور لمنع التجمعات القبلية، واستخدام الطيران لتحديد مواقع التجمعات، علاوة على فرض حظر التجوال في عدة محليات، مشددا على رفض العنصرية والجهوية.

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