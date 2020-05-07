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الكاظمي: تقدمت بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفي انتظار تصويت النواب

12:18 ص الخميس 07 مايو 2020
الكاظمي: تقدمت بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفي انتظار تصويت النواب

مصطفى الكاظمي

وكالات

أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية المكلف، مساء الأربعاء، عن تقدمه بالتشكيل الحكومي لمجلس النواب العراقي، وبانتظار التصويت علين.

وقال في تغريدة له عبر تويتر، إنه عمل على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات وفقا لأسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، بحسب تعبيره.

وأضاف الكاظمي أن هدف الحكومة سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة، وفقا للتغريدة.

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب كانت ذكرت في بيان، مساء الاثنين، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء.

وكان الكاظمي والحلبوسي قد بحثا الاثنين البرنامج الوزاري وجلسة التصويت على التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن وجود اتفاق شبه نهائي على تمرير الحكومة.

مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية العراق

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