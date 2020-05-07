الكاظمي: تقدمت بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفي انتظار تصويت النواب

وكالات

أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية المكلف، مساء الأربعاء، عن تقدمه بالتشكيل الحكومي لمجلس النواب العراقي، وبانتظار التصويت علين.

وقال في تغريدة له عبر تويتر، إنه عمل على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات وفقا لأسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، بحسب تعبيره.

قدّمتُ تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها. لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على اسس مهنية ، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم. سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة . — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 6, 2020

وأضاف الكاظمي أن هدف الحكومة سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة، وفقا للتغريدة.

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب كانت ذكرت في بيان، مساء الاثنين، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء.

وكان الكاظمي والحلبوسي قد بحثا الاثنين البرنامج الوزاري وجلسة التصويت على التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن وجود اتفاق شبه نهائي على تمرير الحكومة.