البيت الأبيض: علاقتنا بالصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة

وكالات

قالت ماكلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة.

‏أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن علاقات بلادها مع الصين أصبح يشوبها التوتر والتشكك لأنها عرّضت أرواح مواطنيهم للخطر بسبب معالجتها الخاطئة لأزمة فيروس كورونا.

ورأت أن معدلات وفيات كورونا في الولايلت المتحدة، هي الأقل في العالم مقارنة بعدد السكان.

وكان الرئيس دونالد ترامب، شكك في صحة الأرقام التي تعلنها الصين حول صحايا وباء كورونا المستجد، قائلاً: "لا أصدق البيانات الصينية الرسمية الخاصة بإحصائيات الوباء التي تعلنها".

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق ببيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

وأعلن ترامب، عن حاجته من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق الصين للصفقة التجارية، بموجب "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية الذي وقعه البلدان في يناير.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين بأنه ينتظر ليرى ما إذا كانت الصين ستحافظ على الاتفاق، معتبرا أنها قد لا تطبق الصفقة.