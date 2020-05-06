وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز ٧٤ ألفا

وكالات

تخطت حصيلة وفيات وباء كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حاجز ٧٤ ألف وفاة.

وحتى مساء الأربعاء سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة.

وتبلغ حصة الولايات المتحدة من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم 33%، و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.