صربيا ترفع حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا وتنهي حظر التجوال

بلجراد - (د ب أ):

رفع البرلمان الصربي اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ، بعد 52 يومًا من فرضها بسبب جائحة مرض "كوفيد 19"، وهو ما أدى بالتبعية لإنهاء إجراءات العزل القاسية.

وقالت رئيسة الوزراء آنا برنابيك للمشرعين "تم استيفاء جميع الشروط لإلغاء حالة الطوارئ، ويجب ألا تستمر ليوم أضافي أكثر من اللازم".

وجاءت نتيجة التصويت في البرلمان المؤلف من 250 مقعدًا بموافقة 155 عضوا، بينما قاطع نواب المعارضة التصويت.

وجاء قرار إنهاء الإجراءات في الوقت الذي بدأ فيه عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض بشكل مطرد، بالإضافة لزيادة الضغط على السلطات لتخفيف نظام العزل واتهامات بإساءة الاستخدام لتحقيق مكاسب سياسية.

أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش حالة الطوارئ في 15 مارس ثم أمر بعد ذلك بثلاثة أيام بفرض حظر التجول ليلا.