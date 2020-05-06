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البحرين: عودة 144 مواطنًا من الأردن في ظل تفشي كورونا

10:05 م الأربعاء 06 مايو 2020
البحرين: عودة 144 مواطنًا من الأردن في ظل تفشي كورونا

فيروس كورونا

المنامة/عمان - أ ش أ

أعلنت سفارة البحرين في عَمَّان، عودة 144 شخصًا من الأردن إلى المنامة، ضمن جهود إجلاء المواطنين البحرينيين في ظل تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) حول العالم.

وأوضح سفير البحرين لدى عَمَّان أحمد بن يوسف الرويعي - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء - أنه تم إجلاء الدفعة الرابعة من المواطنين البحرينيين الموجودين في الأردن، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وأعرب الرويعي عن بالغ شكره وتقديره للجهات الرسمية الأردنية؛ لما لقيته السفارة من دعم وتعاون من أجل تسهيل عملية إجلاء المواطنين البحرينيين في ظل تفشي جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد 19) حول العالم.

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فيروس كورونا البحرين الأردن

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